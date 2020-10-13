Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0.2%, почасовая зарплата снизилась на 0.1%

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его увеличения на 0.4% в августе.

По сравнению с сентябрём 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 1.4%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в сентябре снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в августе. В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 3.3%.