Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 октября

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за август;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за август;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;

15:10 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за август;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.