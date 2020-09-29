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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 сентября

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за август;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за август;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за август;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за август, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль;

16:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за сентябрь;

18:40 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

22:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь:

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, предварительно.

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