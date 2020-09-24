Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 сентября

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за сентябрь;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за август;
09:00 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за август;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за август:
14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за август;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за август;
22:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.