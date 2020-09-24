Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 сентября

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за август;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за сентябрь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за сентябрь;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за август;

17:00 мск: Выступление главы Казначейства США Стивена Мнучина;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.