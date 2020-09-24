Курс доллара 76.3545   Курс евро 89.2508  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 сентября

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за август;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за сентябрь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за сентябрь;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за август;

17:00 мск: Выступление главы Казначейства США Стивена Мнучина;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

Другие новости

сегодня
10:14
Сбербанк представил новый логотип
сегодня
10:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 10 КОП, ДО 77,18 РУБ, ЕВРО ПРИБАВЛЯЕТ 5 КОП, ДО 89,95 РУБ - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:55
Рынок акций РФ и рубль снизятся на внешнем негативе - эксперты
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 сентября
сегодня
08:58
Биткоин дешевеет более чем на 1,5% вслед за рынком акций США
сегодня
08:11
Нефть дешевеет на 1% на опасениях за спрос и предложение
сегодня
06:41
Число компаний, прекративших существование в Японии из-за COVID-19, выросло почти на 24%
сегодня
06:00
Финансовые пирамиды продолжают строить на интересе к криптоинвестициям - эксперт
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»