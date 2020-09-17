Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за август;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за август;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июль;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за август;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июль;

15:30 мск: Платёжный баланс США за II квартал;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за август.