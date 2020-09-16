Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 16 сентября 2020 года.

Федеральная резервная система готова использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению своих целей по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности.

Пандемия COVID-19 влечет за собой огромные социальные и экономические трудности в США и во всем мире. Экономическая активность и занятость выросли в последние месяцы, но остаются значительно ниже уровней начала года. Ослабление спроса и существенное снижение цен на нефть сдерживают инфляцию потребительских цен. В целом финансовые условия улучшились за последние месяцы, частично отражая меры монетарной политики, принятые с целью поддержки экономики и кредитных потоков, направляемых американским домохозяйствам и бизнесу.

Траектория экономики будет в значительной степени зависеть от поведения вируса. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения продолжит оказывать существенное влияние на экономическую активность, сферу занятости и инфляцию в ближайшее время, создавая значительные риски для экономических перспектив в среднесрочном периоде.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Учитывая, что инфляция по-прежнему находится ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция немного превышала 2%, но чтобы со временем она составила в среднем 2%, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались закрепленными на уровне 2%. Комитет намерен сохранять аккомодационный настрой монетарной политики до момента достижения этих результатов. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0.00 до 0.25% и ожидает, что поддерживать этот целевой диапазон будет уместным до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих целям Комитета по максимальной занятости, повышению инфляции до 2% и умеренного превышения инфляцией 2% в течение некоторого времени. Кроме того, в ближайшие месяцы Федеральная резервная система будет увеличивать свои вложения в казначейские облигации и агентские облигации, обеспеченные ипотечными активами по меньшей мере текущими темпами для того, чтобы гарантировать бесперебойное функционирование рынка и способствовать созданию благоприятных финансовых условий, тем самым поддерживая кредитные потоки, направляемые домохозяйствам и бизнесу.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Патрик Харкер; Лоретта Мейстер; и Рэндал Куорлз.

Против решения Комитета проголосовал Роберт Каплан, полагающий, что было бы уместным поддерживать текущий целевой диапазон [ключевой ставки] до тех пор, пока Комитет не будет уверен, что экономика выдержала недавние испытания и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и ценовой стабильности, которые были сформулированы в новом заявлении Комитета о стратегии в монетарной политике, но вместе с тем он бы хотел, чтобы Комитет поддерживал большую гибкость в управлении процентной ставкой; а также Нил Кашкари, который предпочитает, чтобы Комитет сообщил о намерении поддерживать текущий целевой диапазон [ключевой ставки] до тех пор, пока базовая инфляция не достигнет 2% на долгосрочной основе.