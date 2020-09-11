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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 сентября

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за август;

08:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июль;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июль;

09:00 мск: ВВП Великобритании за июль;

11:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции II квартал;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за август;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за II квартал;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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