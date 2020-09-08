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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 сентября

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за август;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июль;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за июль;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июль;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за август;

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, финал;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;

08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, финальный отчёт;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июль;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июль;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июль;

12:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал, финальный отчёт;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июль.

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