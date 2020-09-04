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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 июня

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июль;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за август;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август.

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