Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 июня

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июль;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за август;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за август;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август.