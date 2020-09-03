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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2020 г.Розничные продажи в еврозоне в июле сократились...
вчера 12:03

Розничные продажи в еврозоне в июле сократились на 1.3%

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июле сократились на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 5.3% в июне (пересмотрено с 5.7%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.3%.

В годовом выражении объём розничных продаж в июле увеличился на 0.4% против ожидаемого роста на 1.9%. В июне объём розничных продаж увеличился на 1.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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