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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 августа

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за июль;

08:45 мск: ВВП Швейцарии за II квартал;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады за II квартал;

16:10 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.

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