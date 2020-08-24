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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 августа

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, финал;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июль;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июнь;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за август;

17:00 мск: Проект годового госбюджета Канады.

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