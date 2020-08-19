Курс доллара 73.4321   Курс евро 87.3401  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 августа

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июль;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июнь;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июль;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

Другие новости

сегодня
20:06
Рынок акций РФ вырос на фоне позитивной динамики западных фондовых площадок
сегодня
19:00
Рост цен на сахар в РФ с 11 по 17 августа замедлился, подорожала гречка - Росстат
сегодня
18:42
Саудовский министр не исключил продолжение работы по сделке ОПЕК+ и после апреля 2022 г
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 августа
сегодня
18:24
Все рудники "Беларуськалия" работают в плановом режиме – компания
сегодня
18:14
Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн
сегодня
17:59
МИШУСТИН И ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ОБСУДИЛИ УГЛУБЛЕНИЕ КООПЕРАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ - КАБМИН
сегодня
17:52
Предприятия "Белнефтехима" работают в штатном режиме - пресс-секретарь
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»