Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 августа

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июль;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июнь;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июль;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.