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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 августа

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за июль;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июль;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июль;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за июль;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;

11:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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