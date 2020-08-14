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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 августа

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за июнь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, предварительно;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, финальный отчет;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за август;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июнь;

N/A мск: мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II картал;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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