Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 августа

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июнь;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июль;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, финал;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июнь;
12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, кв/кв, предварительный отчёт;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобиле за июль;
15:30 мск: Розничные продажи в США за июль;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за июль;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июль;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июнь;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно.