Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 августа

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июнь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, финал;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июнь;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, кв/кв, предварительный отчёт;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобиле за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в США за июль;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за июль;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июль;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно.