Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 августа

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июль;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июль;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июль;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июль;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Цены на импорт в США за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.