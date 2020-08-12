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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 августа

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июнь;

09:00 мск: ВВП Великобритании за II квартал, предварительно;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июнь;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июнь;

09:00 мск: ВВП Великобритании за июнь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июнь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июль.

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