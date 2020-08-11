Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 августа

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июнь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июль;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июль;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июнь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за август;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июль;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за июль;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июль;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июнь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.