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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 августа

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за II квартал;

01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за II квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июль;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июль;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, финал;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июнь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:00 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июнь;

15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июль, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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