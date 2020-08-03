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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 августа

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июль;

02:50 мск: Денежная база в Японии за июль;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за сентябрь;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за июль;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июнь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июль;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июнь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июнь.

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