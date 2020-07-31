Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 31 июля

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июнь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, предварительно;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июль;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за II квартал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июль;

08:30 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июнь;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июнь;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за июнь;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, предварительно;

10:00 мск: ВВП Испании за II квартал, предварительно;

11:00 мск: ВВП Италии за II квартал, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июль, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

13:00 мск: Розничные продажи в Италии за июнь;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июнь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июнь;

15:30 мск: ВВП Канады за май;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июнь;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июнь;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал.