Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о замедлении темпов восстановления экономики США

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 29 июля, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что пандемия COVID-19 стала самым сильным шоком для экономики в новейшей истории. По его словам, текущий экономический спад "очень серьёзен", поэтому для поддержки восстановления потребуются дополнительные меры фискальной и монетарной поддержки как со стороны Конгресса, так и со стороны ФРС.

Пауэлл заявил, что ФРС будет использовать все доступные ей инструменты столько времени, сколько потребуется.

Напомним, в среду Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.0 - 0.25%. Как ожидается, ставка останется на текущем уровне до конца 2022 года.

Комментируя решение ФРС, Пауэлл сказал, что регуляторы сейчас "даже не задумываются о повышении процентных ставок". Он также сообщил, что в рамках поддержки ликвидности было принято решение о продлении до 31 марта 2021 года сроков действия долларовых своп-линий с иностранными Центробанками.

Описывая текущую ситуацию в экономике США, Пауэлл сказал, что расходы домохозяйств продемонстрировали признаки восстановления благодаря своевременной поддержке со стороны властей. Однако в текущий момент по сравнению с июнем некоторые показатели потребительских расходов снизились (сокращение займов по кредитным картам и ослабление спроса на потребительские кредиты).

Он сообщил, что уровень занятости существенно вырос в мае-июне, а рынок жилой недвижимости находится "на сильной стороне". Вместе с тем инвестиции в основной капитал еще не восстановились. Потребительская инфляция в целом находится на уровне ниже 2%, несмотря на повышение цен на продукты питания. "Думаю, что некоторое время мы будем бороться с дезинфляционным давлением, а не с проинфляционными факторами", - заявил глава ФРС.

Пауэлл также сказал, что сокращение ВВП США во II квартале (публикация предварительных данных намечена на четверг, 30 июля) будет рекордным, а восстановление экономики маловероятно до тех пор, пока "люди не почувствуют себя в безопасности". По его словам, свежие статистические данные указывают, что темпы экономического восстановления замедлились.

Пауэлл отметил, что дальнейшая траектория экономики выглядит "чрезвычайно неопределённой", а недавнее увеличение случаев заражения COVID-19 оказывает давление на экономику. Также, по его словам, существует "огромная неопределённость" в отношении лечения коронавируса и разработки вакцины.

Пауэлл повторил, что ФРС продолжит использовать все доступные инструменты, включая программы чрезвычайного кредитования, до тех пор, пока регуляторы не будут уверены в устойчивости восстановления. "Мы считаем, что наша политика ведётся в правильном русле, но мы готовы её корректировать в случае, если поймём, что это необходимо", - сказал глава ФРС.