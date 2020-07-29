Курс доллара 71.9196   Курс евро 84.2610  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 июля

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июль;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за II квартал;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за июнь;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июль;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июнь;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

Другие новости

сегодня
10:00
Цены на импорт в Германии в июне увеличились на 0.6%
сегодня
09:55
ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ ШАДАЕВ ВОШЕЛ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АЭРОФЛОТА - КОМПАНИЯ
сегодня
09:45
АКЦИОНЕРЫ АЭРОФЛОТА РЕШИЛИ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА - КОМПАНИЯ
сегодня
09:32
Банк "Открытие" готовит пилот по удаленной идентификации клиентов онлайн
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 июля
сегодня
09:06
Бренд соцсети Facebook за год подешевел на 21% по оценкам Forbes
сегодня
08:47
Минпромторг в 2020 г разработает концепцию массового внедрения алкозамков в РФ - СМИ
сегодня
07:30
"Баркли" сменит кредитора московского жилого комплекса "Медовая долина"
сегодня
06:00
Половина владельцев карт в РФ не снимает наличные - "Открытие"
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»