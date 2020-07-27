Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 7.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 7.0%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 15.1% (пересмотрено с +15.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 3.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 3.5%.

В мае показатель вырос на 3.6% (пересмотрено с +3.7%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне вырос на 3.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.4% после его роста на 1.6% в мае (пересмотрено с +2.3%).