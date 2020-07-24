Банк России понизил ключевую ставку на 25 б.п., сохранив возможность для её дальнейшего снижения

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 24 июля 2020 года принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4.25% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в сопроводительном заявлении.

В своем заявлении регулятор также сообщил, инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались, но дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. Экономическая активность после смягчения ограничительных мер восстанавливается лишь постепенно, поэтому сохраняется риск отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году.

По оценке ЦБ, в июне потребительская инфляция составила 3.2%, ускорившись до 3.3% по состоянию на 20 июля. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3.7-4.2% в 2020 году, 3.5-4.0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Регулятор сообщил о смягчении денежно-кредитных условий в целом благодаря снижению ставок. Вместе с тем снижение ставок по займам ограничивается повышенными кредитными рисками, что приводит к ужесточению неценовых условий кредитования. В заявлении также говорится о снижении ставок по депозитам и существенном уменьшении доходностей ОФЗ. Спреды доходностей корпоративных облигаций к ОФЗ уменьшились, приблизившись к уровням начала года.

Банк России полагает, что восстановление российской экономики будет постепенным с учетом поэтапного снятия ограничительных мер. Происходящее оживление деловой активности в целом остается сдержанным и неоднородным по отраслям и регионам. При этом слабый внешний спрос наряду с ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ отражается в снижении экспорта, что вносит негативный вклад в динамику экономической активности.

По мнению ЦБ, траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса. По прогнозу ЦБ, в 2020 году ВВП России снизится на 4.5–5.5%. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3.5–4.5% в 2021 году и 2.5–3.5% в 2022 году.

Банк России опубликовал новый среднесрочный прогноз на 2020-2022 г.г. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2020 год пересмотрен до 38 долл за баррель (с 27 долл в предыдущем прогнозе), а на 2021 год - до 40 долл за баррель (с 35 долл). Прогноз на 2022 год оставлен без изменений на уровне 45 долл за баррель.

Кроме того, прогноз по расходам на конечное потребление пересмотрен в сторону понижения. Как ожидается, расходы на конечное потребление сократятся в 2020 году на 3.8-4.8% (ранее прогнозировалось снижение на 0.6-2.6%), а расходы домохозяйств, согласно новому прогнозу, в этом году уменьшатся на 6.2-7.2% (ранее ожидалось снижение на 1.6-3.6%). Вместе с тем, учитывая низкую базу 2020 года, прогнозы по приросту потребительских расходов на 2021 и 2022 г.г. пересмотрены в сторону повышения до 3.5-4.5% и 1.7-2.7% соответственно.

ЦБ РФ также улучшил прогноз по росту кредитования населения в 2020 году до 6-9%, на 2021 год - до 10-14%, а на 2022 год слегка ухудшил до 10-14%. В предыдущем прогнозе предполагалось, что кредитование в 2020 году может сократиться или вырасти на 2%, в 2021 и 2022 году ожидался рост на 9-14% и 10-15% соответственно.

Кроме того, ЦБ РФ улучшил прогноз по росту кредитования организаций в 2020 году до 6-9%, а в 2021 и 2022 г.г. - до 6-10%. В предыдущем прогнозе предполагалось, что рост корпоративного кредитования в 2020 году может составить 4-9%, а в 2021 и 2022 г.г. - 5-10%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.