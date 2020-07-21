Курс доллара 70.9668   Курс евро 81.2499  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 июля

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за август;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за май;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

Другие новости

вчера
19:46
Глава Минфина Украины заявил, что на сегодня нет необходимости в допэмиссии гривны
вчера
19:33
Проект Минкэономразвития может ограничить права граждан на охрану и- данных – эксперт
вчера
19:01
Тарифы на газ в Подмосковье не вырастут до 1 октября
вчера
18:53
РЫНОК АКЦИЙ РФ ВЫРОС ПО ИНДЕКСУ МОСБИРЖИ НА 0,84% НА ПОДДЕРЖКЕ НЕФТИ И ПОЗИТИВНЫХ НАСТРОЕНИЙ ИНВЕСТОРОВ - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 июля
вчера
18:12
Минсельхоз РФ ожидает выполнения прогнозов по урожаю в 2020 году
вчера
17:34
Госдума поручила Счетной палате проверить меры ЦБ по оздоровлению банков
вчера
17:15
Кредиты банков РФ финансовому сектору в июне достигли исторического максимума – ЦБ
вчера
17:05
Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix - Kaspersky
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»