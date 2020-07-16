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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 июля

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

13:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июнь;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно.

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