Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 июля

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;

13:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июнь;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно.