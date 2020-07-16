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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 июля

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июнь;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июнь;

05:00 мск: ВВП Китая за II квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за май;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за май;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за май;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за май;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за май;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за май;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, финал;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за май;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за июнь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июнь;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за май.

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