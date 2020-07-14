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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
14.07.2020 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 июля

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июль;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за июнь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Проект годового госбюджета Австралии;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

15:30 мск: Цены на импорт в США за июнь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июль;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за май;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за июнь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июнь;

16:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.

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