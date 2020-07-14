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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2020 г.Выручка банка J.P. Morgan Chase во II квартале ...
сегодня 14:40

Выручка банка J.P. Morgan Chase во II квартале выросла

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США J.P. Morgan Chase во вторник сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II квартала 2020 года до 4.69 млрд долл или до 1.38 долл на акцию в сравнении с 9.65 млрд долл или 2.82 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка выросли на 15% до 33.82 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль JPMorgan на уровне 1.15 долл на акцию и доходы в размере 30.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности в ходе торгов на премаркете акции JPMorgan подорожали на 3.7%.

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