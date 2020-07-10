Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в мае.

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.4%.

По сравнению с июнем 2019 года индекс PPI снизился на 0.8% после сокращения на 0.8% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.1%.

По сравнению с июнем 2019 года индекс PPI core вырос на 0.1% против ожидаемого повышения на 0.4%.