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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 июля

Москва, 7 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за май;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за май;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за май;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за май;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июнь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за май;

20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.

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