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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2020 г.Компонента занятости индекса ISM Non-Manufactur...
вчера 17:05

Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в июне выросла на 11.3 п.п.

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) в июне выросла до 43.1 против 31.8 месяцем ранее.

Несмотря на повышение, показатель продолжил колебаться ниже пороговой отметки 50.0, указывая на сократившийся наём сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, непроизводственный сектор или сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

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