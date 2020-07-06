Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 17.8%

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в мае увеличились на 17.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 12.1% в апреле (пересмотрено с 11.7%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 15%.

В годовом выражении объём розничных продаж в мае сократился на 5.1% против ожидаемого снижения на 6.5%. В апреле объём розничных продаж снизился на 19.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.