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Михаил Якунин назначен на должность председателя правления "РНКБ"
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Бывший топ-менеджер "ВТБ" Михаил Якунин возглавил правление крупнейшего крымского банка "РНКБ". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кредитную организацию.

"В связи с истечением срока полномочий и.о предправления, занимавшего эту должность с 20.06.2017 до 20.06.2020, решением внеочередного общего собрания акционеров "РНКБ банк" (ПАО) на должность председателя правления "РНКБ банк" (ПАО) был назначен Якунин Михаил Леонидович", — сообщили агентству в банке.

Для справки: Михаил Якунин в 2008 году присоединился к группе "ВТБ", а в 2010 году возглавил компанию "ВТБ-Факторин"г. С 2012 года курировал деятельность дочерних финансовых структур и зарубежных банков "ВТБ". В марте 2016 года был назначен председателем совета директоров "РНКБ".

Напомним, что, "РНКБ" — системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. По данным рейтинга РИА "Новости", по объему активов банк на 1 мая занимал 34-е место в банковской системе РФ.

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