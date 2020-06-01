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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июня 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 июня

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за май;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за май;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, финал;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за май, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за май;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за апрель;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май.

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