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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 мая 2020 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:02

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения сравнению с предварительным значением (73.7) и составил 72.3.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 73.7.

В апреле значение индекса составило 71.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в мае составил 3.2% в сравнении с 2.1% месяцем ранее.

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