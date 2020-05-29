Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения сравнению с предварительным значением (73.7) и составил 72.3.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 73.7.

В апреле значение индекса составило 71.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в мае составил 3.2% в сравнении с 2.1% месяцем ранее.