Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 мая

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;
00:00 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;
10:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за май;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.