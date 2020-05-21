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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2020 г.Индексы PMI еврозоны в мае выросли
сегодня 11:03

Индексы PMI еврозоны в мае выросли

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в мае увеличился до 39.5 по сравнению с 33.4 в апреле (пересмотрено с 33.6). Аналитики прогнозировали повышение показателя до уровня 38.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в мае вырос до 28.7% против 12.0% месяцем ранее (пересмотрено с 11.7%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 25.0%.

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