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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 мая 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5 млн барр.

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 15 мая, сократился на 5.0 млн барр. и составил 526.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.8 млн барр. и составили 255.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 3.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 3.8 млн барр. и составили 158.8 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 3.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 1.9 млн барр. и составили 641.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 5.5 млн барр. и составили 56.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.8 млн барр., запасы бензина сократились на 0.65 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 5.1 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 5.0 млн барр.

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