Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле уменьшилось на 20.8%

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в апреле уменьшилось на 20.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1074 тыс. в годовом выражении против 1356 тыс. в марте (пересмотрено с 1353 тыс.).

Аналитики ожидали, что в марте число выданных разрешений на строительство составит 1000 тыс.

По сравнению с апрелем 2019 года число выданных разрешений сократилось на 19.2%.