Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 мая

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за март;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за апрель;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за март;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за март;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за март;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за март;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за апрель;

09:00 мск: ВВП Германии за I квартал, предварительно;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, финал;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за март;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в США за апрель;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за май;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за март;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за апрель.;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за апрель;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за март;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, предварительно;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за март;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за март;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.