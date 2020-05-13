Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.7 млн барр.

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократился на 0.7 млн барр. и составил 531.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 4.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 3.5 млн барр. и составили 252.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.5 млн барр. и составили 155.0 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 4.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) увеличились на 1.9 млн барр. и составили 639.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 3.0 млн барр. и составили 62.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.58 млн барр., запасы бензина сократились на 1.91 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 4.71 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.26 млн барр.