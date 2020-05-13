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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 мая 2020 г.Индекс цен производителей (PPI) США в апреле сн...
сегодня 15:36

Индекс цен производителей (PPI) США в апреле снизился на 1.3%

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в марте.

Аналитики прогнозировали снижение апрельского показателя на 0.5%.

По сравнению с апрелем 2019 года индекс PPI снизился на 1.2% после повышения на 0.7% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в марте.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1%.

По сравнению с апрелем 2019 года индекс PPI core вырос на 0.6% против ожидаемого повышения на 0.8%.

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