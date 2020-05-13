Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 мая

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за апрель;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за март;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за апрель ;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за май;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за апрель;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за март;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за март;

09:00 мск: ВВП Великобритании за I квартал, предварительно;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за март;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за март;

09:00 мск: ВВП Великобритании за март;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за март;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за апрель;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за апрель;

16:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за апрель;

16:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.