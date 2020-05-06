ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в апреле сократилось на 20.2 млн

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в апреле сократилось с учётом сезонных колебаний на 20.236 млн в сравнении с прогнозом о снижении на 20.5 млн.

В марте число рабочих мест в частном секторе США уменьшилось на 149 тыс. (пересмотрено с 27 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в апреле сократилось на 6.005 млн, на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 5.269 млн, в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 8.963 млн.

В том числе: количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг сократилось на 16.007 млн, а в сфере производства уменьшилось на 4.229 млн. В наибольшей степени пострадали сфера развлечений и гостиничный бизнес (-8.607 млн рабочих мест) торговля, транспорт и коммунальные услуги (-3.44 млн), а также строительная отрасль (-2.477 млн).

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 8 мая.

Аналитики прогнозируют сокращение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в апреле на 21.5 млн после снижения на 0.701 млн месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, вырастет до 16.0% против 4.4% в марте.